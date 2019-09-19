ولي العهد السعودي لـ بومبيو: هجمات أرامكو الأخيرة تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي، كانت تستهدف أمن المنطقة.





وقال ولي العهد السعودي ، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء أمس الأربعاء، "الاعتداءات التخريبية على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي".





من جانبه، أشار بومبيو إلى أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسئوليتها".





وأوضح الوزير الأمريكي أن واشنطن تساند وتدعم أمن واستقرار الرياض في مواجهة الأعمال الإجرامية، لافتًا إلى النظام الإيراني هو أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وحملة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة الرئيس ترامب ناجحة.