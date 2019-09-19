لو أنت بره مصر وسنك عدى الـ 30 .. بـ 588 دولارا استخرج شهادة الإعفاء من التجنيد

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على سفر 7 لجان عسكرية قضائية تجنيدية للدول العربية والأوربية والولايات المتحدة الأمريكية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج ولاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للشباب المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزا سن الثلاثين عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون وكذلك الرد على جميع الاستفسارات التجنيدية حتى يمكن للجنة مساعدتهم وإنهاء مواقفهم التجنيدية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة.





وعلى جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية: "الإسم رباعي – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها عام 1984 وما قبلها بالإضافة للرقم القومي"، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان ، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان.





توقيتات اللجان خلال المدة من 3 / 10 2019 إلي 12 / 10 / 2019:

= اللجنة الأولى إلي الولايات المتحدة: ومقرها "واشنطن"

= اللجنة الثانية إلى دول "فرنسا – اسبانيا – انجلترا – المانيا": ومقرها فرنسا – "باريس"

= اللجنة الثالثة إلي دولة إيطاليا: ومقرها "روما"

= اللجنة الرابعة إلي المملكة العربية السعودية: ومقرها "الرياض"

= اللجنة الخامسة إلي الإمارات العربية المتحدة وقطر ومقرها: الإمارات – "أبوظبي"

= اللجنة السادسة إلي دولة الأردن ولبنان ومقرها الأردن "عمان"

= اللجنة السابعة إلي دولة الكويت ومقرها "الكويت"





وتيسيرًا علي هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، ومنحهم شهادة المعاملة التي تفيد تسوية موقفهم التجنيدي، بالإضافة إلي سرعة إنهاء الإجراءات القانونية فور وصول اللجان بتلك الدول طبقا للتوقيتات المحددة.





إجراءات إدارة التجنيد في دفع اللجان القضائية العسكرية للخارج

إن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تألو جهدًا في تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء مصر العاملين والمُقيمين مع ذويهم بالخارج ورعايتهم رعاية كالمة والعمل على إزالة الخوف والقلق بسبب موقفهم من التجنيد وحتى لا يكون ذلك حائلا بينهم وبين عودتهم للوطن، حيث أن هناك تيسيرات عديدة تقوم بها الإدارى على مدار العام منها:





= بالنسبة للشباب المقين بالخارج ووصل من الامتناع "ثلاثين عام" ويكون مطالب بتجديد جواز سفرهُ، يمكن أن يتوجه إلى ملحق الدفاع المصري بالدولة المُقيم بها مع دفع الغرامة المُقررة "588 دولار" وعلى ضوئها يتم تجديد جواز السفر لمدة سبع سنوات لحين مثولهم أمام المحكمة أو اللجان المختصة لإنهاء موقفهم بشرط عدم تجاوزهم سن 44 عامًا.





= في حالة من له حق الإعفاء المؤقت أو النهائي يتقدم الشاب بالأوراق والمستندات إلي قنصل عام جمهورية مصر العربية على أن ترسل تلك الأوراق إلي إدارة التجنيد والتعبئة عن طريق القنصل العام ويتم استخراج شهادة المعاملة وإرسالها له عن طريق قنصلياتنا بالخارج.





= تجديد جوازات السفر المنتهية للشبان المصريين المُقيمين بالدول العربية والأجنبية لمن بلغوا سن الإلزام حتى بلوغهم سن 29 عام كحد أقصى لا يجدد بعدها على أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلي مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد.





التيسيرات التي تقدمها اللجان العسكرية للشباب المقيم بالخارج:

= استخراج شهادات إنهاء المواقف التجنيدية فورا للشباب الذين تجاوزا سن الثلاثين بعد تسوية مواقفهم التجنيدية أمام اللجان.





= بحث موقف الشباب مستحقي الإعفاء العائلي أو التأجيل أو الاستثناء من الخدمة العسكرية لإنهاء مواقفهم التجنيدية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة لإصدار شهادات المعاملة التجنيدية لهم وإرسالها إلي القنصليات المصرية لتسليمها إليهم.





= منح مواليد 2001 وما بعدها خطاب صغار السن لتجديد جوازات سفرهم لاستمرما إقامتهم بالدول المقيمين بها.





= على جميع الشبان المُقمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية التقدم إلي ملحق الدفاع بالدول المُقمين بها بالبيانات الآتية: "الإسم رباعي – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها بالرقم القومي حتى يمكن إيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان وسرعة إنهاء الموقف التجنيدي عند حضور اللجان في التوقيت المحدد.



