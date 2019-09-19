رئيس الوزراء يفتتح إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام محافظة بورسعيد، بعد تطويره لتقديم خدمة مميكنة للمواطن، رافقه عدد من الوزراء.



واستمع مدبولي لشرح حول عمل المركز وأهداف التحول الرقمي بين الوزارات والهيئات والربط بين البوابة الحكومية الإلكترونية .



جاء ذلك على هامش رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين اليوم بمحافظة بورسعيد .



وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتي نظرًا لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدمًا في ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع.



وأكد على أن هناك توجهًا لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.