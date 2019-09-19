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أخبار العالم

الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:06 م
عادل الجبير
عادل الجبير
أ ش أ
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء اليوم الخميس، أن التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.

وقال الجبير - في تصريحات نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - "إن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية".

وأضاف أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتدادا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت - أمس - أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران. وعرضت الوزارة صورا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو.

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