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رياضة

رسميا.. إلغاء الحكم الإضافي بعد لقاء الجناينى والغندور ..صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:00 م
الجناينى وجمال الغندور
الجناينى وجمال الغندور
يسرى غازى

التقى اليوم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالحكام المكلفين بإدارة مسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق يوم السبت المقبل في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة و كان في استقباله الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة .

و دار حوار بين رئيس الاتحاد والحكام طالبهم خلاله بالظهور بالشكل المأمول ومؤكدا على وقفة اتحاد كرة القدم بجانب الحكام وتلبية كافة طلباتهم ، وفي مقدمتها الوفاء بكافة مستحقات الحكام المتأخرة التي تم صرفها بالفعل.

و قررت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات مسابقة الدوري الممتاز بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة .

وكان جمال الغندور قد أعلن في بداية الاجتماع التشكيل الجديد للجنة الحكام على النحو التالي:

جمال الغندور رئيسا وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى، بالإضافة إلى مجدى رزق للكرة النسائية و محمد عبد القادر للكرة الشاطئية و محمد فرج للكرة الخماسية.

قسم الشئون الإدارية: عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا

قسم الشئون المالية: حسام طه

قسم الشئون القانونية: صلاح البرى

العلاقات العامة: حسام الجوهرى
رسميا.. إلغاء الحكم الإضافي بعد لقاء الجناينى والغندور ..صور
رسميا.. إلغاء الحكم الإضافي بعد لقاء الجناينى والغندور ..صور
رسميا.. إلغاء الحكم الإضافي بعد لقاء الجناينى والغندور ..صور

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