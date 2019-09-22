في اليوم الوطني السعودي 89.. إلى هذا الحد وصل حجم التجارة بين المملكة والإمارات

قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين بلاده والسعودية بلغ 115.8 مليار دولار (417.6 مليار درهم)، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية.



وجاء حديث وزير الاقتصاد الإماراتي عن حجم التبادل التجاري بين بلده والسعودية، تزامنا مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ89، في إشارة إلى التأكيد على أواصر الصلة بين الدولتين على مختلف الأصعدة.



وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام) على قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين في المجالات التنموية كافة، مدللا على ذلك بأن التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي بلغ 107.4 مليار درهم، بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم.



وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، بمناسبة احتفاء الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ89، أن السعودية الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا للإمارات عام 2018، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية.



وتابع "وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال عام 2018، وحلت في المركز الأول متقدمة من المركز الثالث عام 2017، وتستحوذ المملكة على 15% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية".



وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي، أن السعودية تحتل المركز الأول عالميًا في إعادة تصدير السلع من الإمارات عام 2018، متقدمة من المركز الثاني بعام 2017، وتستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي إعادة تصدير الإمارات، كما تأتي المملكة في المركز الـ8 عالميا في بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018، متقدمة من المركز الـ9 خلال عام 2017.



وأوضح أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري عربي للسعودية والثاني عالميا، إذ تستحوذ على 10% من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم وما يقترب من نصف تجارتها مع الدول العربية.



وعلى الجانب الآخر، فقد قال سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في صادرات السعودية غير النفطية، مستحوذة على 13% من صادراتها للعالم، و40% من صادراتها للدول العربية، كما أنه تحتل المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا في جانب واردات السعودية من السلع غير النفطية، مستحوذة على 8% من وارداتها من العالم و59% من وارداتها من الدول العربية.