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أخبار البلد

مصنعة من الخنافس.. تحذير من الصبغة الحمراء فى الآيس كريم والسجق

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:32 م
قالت الدكتورة شيرين
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، و
محمد غالي
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن الصبغات الحمراء التي يتم إضافتها على اللانشون والسجق ومنتجات الألبان بطعم الفراولة مستخرجة من نوع معين من الخنافس يتم سحقها واستخدامها، كملون طبيعي لإنتاج مجموعة كبيرة من درجات اللون الوردي والبرتقالي والبنفسجي والأحمر، حيث تدخل في صناعة الكثير من اللحوم والفطائر والمشروبات الغازية والآيس كريم والزبادي وغيرها.


وأكدت زكي، أن صبغة الكارمين الضارة، خطر يهدد الكبار والصغار اسمه العلمي E120، والكارمين مادة ملونة لأكساب بعض الحلويات اللون الأحمر وتستخرج من حشرة الخنفساء هي الـ( Cochineal ) وهي موجودة في كل منتجات المرتديلا والهوت دوج، ويتم إضافتها على المصنوعات التي يتم تصنيعها من لحوم مجمدة ، ولكن حتى ينخدع المستهلك فهي تكتب على شكل هذا الرمز E120 .

وأفادت، أن مركب : E120 أو كارماين أو كارمين هو لون أحمر مشرق يمكن الحصول عليه من حـمـض الكرمنيك الذي تنتجه بعض الحشرات القشرية تدعى الدودة القرمزية (Cochineal) حشرة القرمز البولندية (Polish cochineal)، ويستخدم اسم كارمين للدلالة على أحد درجات اللون الأحمر الداكن، وهو ملون وحافظ غذائي يستخدم في تلوين المرتديلا وغيرها من مصنعات اللحوم والدواجن والتي بالعادة تصبح لا لون لها بعد مرورها بعدة عمليات لتصنيعها فيكسبها هذا المركب اللون الاحمر الذي يجعل الشخص يشعر وكـأنه يـأكل اللحم.
مصنعة من الخنافس.. تحذير من الصبغة الحمراء فى الآيس كريم والسجق
مصنعة من الخنافس.. تحذير من الصبغة الحمراء فى الآيس كريم والسجق
مصنعة من الخنافس.. تحذير من الصبغة الحمراء فى الآيس كريم والسجق

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