والدة الشهيد أحمد حسين: حافظوا على مصر من الخونة واحموها لأجل أولادكم

"حافظوا على مصر وحبوها.. متضيعوش دم الشهدا اوعوا تسيبها تتالم مصر هنفضل أم الدنيا "..بهذه الكلمات وجهت والدة الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين والذى اغتالته أيادي الإرهاب منذ عامين رسالتها لأبناء مصر.



قالت والدة الشهيد ل صدى البلد:، أنا مع الرئيس السيسي إللى بيحب البلد إللى بيحافظ عليها من الخونة إللى عايزين يوقعوها.. ساندوا رئيسكم عشان بلدكم اوعوا تسمحوا لحد يضرها، احمد راح عشان مصر وكل شهيد ضحى عشان مصر اتيتم أطفال أبرياء اتحرموا من ابوهم واتحملوا الألم ولسه بيعانوا تسوى ايه ادم وجودى كل يوم يسالونى بابا لسه مسافر كل ده وحشنا اوى، اقولهم سافر فى السما عند ربنا 'وهيكبروا ويعرفوا يعنى ايه شهيد حب وطنه وعشقه ويستاهل نضحى عشانه.



وأضافت: "ساندوا رئيسكم، مصر مستهدفة من دول كل هدفها تدمر مصر فوقوا بقى مظاهرات ايه دول مش عايزين الشعب يعيش فى امان ،حافظوا عليها عشان ولادكم، خليهم يعيشوا فى أمان مصر هى الباقية رغم انف الخونة.تحيا مصر".

