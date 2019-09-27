من المطبخ التركي...تعرف على طريقة عمل الكويماك

ذهب طرابزون هو طبق مشهور في منطقة البحر الأسود بتركيا، ويعرف باسم "كويماك" أيضا، وظهر هذا الطبق كثيرًا فى المسلسل التركي "اشرح أيها البحر الأسود" من بطولة إيرام هيلفجي ( نفس)، وأولاش تونا ( طاهر قليلي).



وإليكم مقادير عمل الكويماك مثلما صنعته الممثلة التركية إيرام (نفس) في لقاء تليفزيوني لها:



- 2 كأس ماء

- كوب من خليط جبن القشقشوان والرومي والجبن قليل الدسم

- 4 ملاعق دقيق ذرة

- ملح حسب الرغبة



طريقة تحضير الكويماك:

- ذوبي الزبدة في مقلاة ثم ضيفي الدقيق والملح حتي يصفر لونه وتفوح رائحته الجميلة.

- ضيفي الماء بالتدريج مع التقليب المستمر.

- عندما تطفو الزبدة على السطح، نضيف خليط الجبن ولا نحركه كثيرًا حتى تذوب الجبن ونقدمه.