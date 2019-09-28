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فن

هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:10 ص
هند صبري
هند صبري
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سعيد فراج
حصدت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم.

وكانت هند قد حضرت فعاليات المهرجان رفقة مخرجة الفيلم هند بن جمعة ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا والفنان حكيم أحد ممثلي الفيلم، ونفذت تذاكر الفيلم جميعها قبل عرضه بعدة ساعات.

وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه امس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.

وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily اداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور.

وبهذا تواصل هند مسيرتها السينمائية الناجحة لهذا العام والتي جعلتها النجمة التي حصدت افلامها أعلى الإيرادات في تاريخ السينما في موسم واحد حيث حصد فيلمها الممر ٧٤ مليون جنيه واستطاع فيلمها الفيل الازرق تجاوز حاجز ال ١٠٠ مليون جنيه ليصبح الفيلم الاكثر حصدا للايرادات في تاريخ السينما المصرية.
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم
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