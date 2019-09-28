إنتر ميلان يعزز موقعه في صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك سامبدوريا

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف لهدف على سامبدوريا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " لويجي فيراريس" ضمن منافسات الأسبوع الـ 6 من منافسات الدوري الإيطالي.



افتتح ستيفانو سينسي أهداف المباراة بعد مرور 20 دقيقة فقط في تشكيلة اعتمدها كونتي بمشاركة الثنائي سينسي وأليكسيس سانشيز.



وأحرز سانشيز الهدف الأول له بقميص إنتر ميلان، في الدقيقة 22 حيث أضاف سانشيز ثاني أهدافه، بعد تسديدة من سينسي أيضًا، وصلت إلى سانشيز داخل المنطقة، ليجد نفسه وحيدًا أمام المرمى ويسكن الكرة الشباك.



وفي الشوط الثاني عزز وروبرتو جالياردينى من تقدم الإنتر فى الدقيقة 61، فيما سجل يعقوب جانكنو هدف سامبدوريا الوحيد فى الدقيقة 55.



الفوز رفع رصيد الأنتر إلى 18 نقطة في الصدارة بعد ستة انتصارات متتالية،ـ وإحتل سامبدوريا المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.