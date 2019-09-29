Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:43 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس السبت، مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا؛ لمتابعة استعدادات الجامعة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات العام الدراسي الجديد، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة، ود.محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، واللواء ممدوح عامر رئيس المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.

وخلال الجولة التفقدية استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات داخل الجامعة، ثم قام بتفقد منشآت الجامعة الإدارية، وقاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، بالإضافة إلى صالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، ومبنى العيادة الطبية، ومباني الورش.

كما تفقد الوزير مبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تضم أقسامًا في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وتم تجهيزها وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن مكونات الكلية، وما تضمه من نظم تعليمية، وكذا كيفية تشغيل بعض الآلات، منها لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، والدائرة الكهربائية الخاصة بالسيارات والجرار الزراعي، والنموذج التعليمي لمحرك بنزين.

وشدد الوزير على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس بكافة ما تحتاجه من أدوات تعليمية حديثة، والإعلان عن الجداول الدراسية، لمساعدة الطلاب على الانتظام في الدراسة، مشيرًا إلى أهمية انضباط أعضاء هيئة التدريس فى الحضور؛ ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.

وطالب الوزير رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بضرورة التنسيق مع الجامعات الحكومية المحيطة؛ للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها المادية والبشرية، مؤكدًا أهمية دعم الجامعات الحكومية لتجربة الجامعات التكنولوجية الجديدة، بما يسهم في نجاح هذه الجامعات في تقديم خريج متميز يناسب متطلبات سوق العمل.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بالمستوى الراقي لمنشآت الجامعة وتجهيزها بالأجهزة العلمية المتطورة، وأكد أن جامعة الدلتا التكنولوجية تعد الجامعة الثالثة علي أرض المحافظة، وتمثل إضافة قوية للتعليم الجامعي التكنولوجي بالمحافظة.

فيما أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة استقبلت عدد من من خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويتم تدريبهم وتأهيلهم وفقًا للمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تعد واحدة من ثلاث جامعات تكنولوجية تم افتتاحها لأول مرة في مصر، بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي، وإحداث طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر، وتمنح الجامعات التكنولوجية درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الموافقة على إنشاء 3 منها.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية

مسئولو التعليم العالي يتفقدون مقر الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

للمرة الأولى افتتاح عدد من الجامعات التكنولوجية لطلاب التعليم الفني.. التعليم العالي: مصر تعيش طفرة كبيرة فى هذا المجال.. وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي

التعليم العالي تفتتح رسميًا الجامعة التكنولوجية ببني سويف.. اليوم

من الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس ثم الماجستير المهني والدكتوراه.. درجات علمية تمنحها 3 جامعات تكنولوجية جديدة تفتتحها التعليم العالي للمرة الأولى لطلاب التعليم الفني

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لـ الجامعة التكنولوجية ببني سويف

ترشيحاتنا

الشهيد البطل.. الملازم محمود المغربي ابن المنوفية.. رفض نقله للإسماعيلية وعاد من سيناء محمولاً على الأعناق.. صور

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

موجة غضب ضد أردوغان بعد انفعاله على صحفي واتهامه بالكذب

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

أخفت عنه ميراثها .. تفاصيل ذبح عامل لـ زوجته بالغربية داخل غرفة النوم .. المتهم: مصاريف البيت السبب

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام وهل يجوز تركها

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل لواء بالحرس الملكي

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور