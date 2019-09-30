Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قد تصل إلى الوفاة.. أضرار حبس البول الخطيرة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:46 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
حبس البول داخل الجسم له أضرار قد تكون مدمرة على المدى البعيد سواء بالنسبة للرجال أو السيدات لذلك نقدم لك في هذا التقرير بعض الأضرار وهي:

1- أوجاع المثانة
لم تصمم مثانة الإنسان على تخزين الكثير من المياه ففي الحالة الطبيعية تستطيع المثانة البشرية تخزين ما يعادل كوبين من المياه فقط، لذلك يؤدي احتباس البول بداخلها إلى التأثير بشدة على عضلات قاع الحوض، وهو ما قد يؤدي على المدى البعيد إلى فقدان السيطرة على عملية التبول والتسبب بحالة التبول اللاإرادي.

2- التأثير على العقل
هناك علاقة تربط بين امتلاء المثانة وبين قدرتك على الفهم والتركيز العقلي وحالتك المزاجية، فمن غير المنطقي أو المعقول أن تمتلك القدرة على التركيز والفهم بكفاءة عالية أو أن تكون حالتك المزاجية جيدة وأنت تشعر برغبة عارمة في التبول.

3- التهاب المسالك البولية
النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية من الرجال، وهناك دراسة تشير إلى أن نصف النساء قد أصبن بالتهاب المسالك البولية على الأقل لمرة واحدة طوال حياتهن، ومن بين أسباب تلك الإصابة هو احتباس البول وتأخير عملية التبول.

فعند تأخير عملية التبول لدى النساء تنتشر البكتيريا في المسالك البولية وتسبب بعد ذلك في الشعور بالألم أو الحرق عند التبول، كما تسبب أوجاعًا في الحوض والعضلات المكونة له.

4- تدمير الكلى
تعد الكليتان من أهم مكونات الجهاز البولي، فهما المسؤولتان عن تصفية السموم عن طريق إخراجها مع البول المتكون من المياه الزائدة عن حاجة الجسم، لذلك فعند امتلاء المثانة بالبول وعدم التمكن من قضاء الحاجة أو إتمام عملية التبول تصعد نسب من البول المحمل بالسموم والبكتيريا مرة أخرى إلى الكليتين، وهو ما يؤدي إلى العدوى وتليف الكلى.

5- تشنج العضلات
إن الاحتباس الدائم للبول داخل الجسد خاصة لدى السيدات يؤثر بشكل سلبي للغاية على مرونة وصحة عضلات الحوض وأسفل البطن، وهو ما يتسبب في الشعور بأوجاع مؤلمة للغاية نتيجة التشنجات العضلية التي يحدثها حبس البول والضغط على المثانة بقوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسباب والعلاج... طفلي يتبول بشكل لا إرادي مع دخول المدارس

كيف أعرف أنني أعاني من التهاب المثانة؟

توجه للطبيب فورا.. 10 أسباب تؤدى لآلام الحوض عند الرجال

ترشيحاتنا

محمود متولي فضل الأهلي على الزمالك .. اعرف التفاصيل

بدون أدوية .. علاجات سريعة تخلصك من التهاب الحلق لن تكلفك جنيهين

لأصحاب آيفون 16 و 32 جيجا.. تطبيق يزيد من ذاكرة هاتفك

مفاجأة .. لا تشترى iphone 11 لهذا السبب

تكرار التعذيب .. الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة الطفلة جنة

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

Advertisements

شاهد.. الأهالي يجردون "لصة" من ملابسها ويجبرونها على السير عارية

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

تضارب حول سير قطيع خراتيت بشارع فى مصر .. فيديو

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

بـ 3 طرق مجربة ودون جراحة.. تخلصى من مسمار القدم فى دقائق

تعليق ناري .. مرتضى منصور يكشف المتورطين في أزمة جينيراسيون .. فيديو

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

فين العري ده .. بشرى تصدم رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته عن مهرجان الجونة السينمائي

بشرى سارة.. أول رد من البرلمان على قرار الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل

تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة