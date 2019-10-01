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فن

علي طريقة غادة عادل .. أروى جودة تثير الجدل بـ إطلالة من مهرجان الجونة رغم انتهائه

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:47 ص
اروي جوده
اروي جوده
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها عبر إنستجرام من مهرجان الجونة المنتهية دورته الثالثة، يوم الجمعة الماضي.

وحلت أروى جودة بإطلالة مثيرة تشبه غادة عادل واعتمدت علي ارتداء فستان باللون اللبني مكشوف الصدر مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع تضفير شعرها وتركه منسدلا على كتفيها.

ولقيت صورة أروى جودة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قمررر الجونة" و "منورة" و "كفايا كدا هتموتينا في حلاوتك يا شيخة".

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.

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