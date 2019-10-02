متشربهاش امضغها.. فوائد مذهلة لحبوب القهوة

كل عام يتم الاحتفال بيوم القهوة العالمي في 1 أكتوبر، لا يعرف بالتحديد أصل اختيار هذا اليوم للاحتفال بالقهوة على مستوى العالم، ولكنه بكل تأكيد يبتهج محبي هذا المشروب في هذا اليوم، رغم ما يشتمله من أضرار وفوائد.





فحبة البن أو قهوة الكرز هي بذرة نبات القهوة ومصدر المشروب المحبوب القهوة، وويشار إليها باسم الفول بسبب تشابهها مع حبوب البقوليات، فعادة ما يتم تجفيف حبوب البن وتحميصها وصنعها لصنع القهوة وتمتلئ ببعض الفوائد الصحية، وتوفر حبوب القهوة نفس فوائد فنجان القهوة.





لقد تم ربط شرب القهوة بمختلف الفوائد الصحية، مثل إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ، ومنع ظهور مرض الكبد وما إلى ذلك. ومع ذلك ، هل تعرف فوائد حبوب البن؟، وهل هذه الحبوب آمنة للاستخدام؟





فوائد تناول حبوب القهوة

ليست هناك أي أضرار من تناول حبوب القهوة أو مضغها، فقد تسمح للكافيين بدخول جسمك مباشرة من خلال الامتصاص السريع للكافيين من خلال بطانة فمك، ويتم زيادة الفوائد التي تمتلكها حبوب البن عند استهلاكها كما هي، ولكن يراعى تناولها باعتدال دون إكثار.





كما تعتبر حبوب القهوة غنية بمضادات الأكسدة وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكر، وتقلل من الالتهابات، ومحاربة الخلايا السرطانية، كما يمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية.



