لو عليك كفارة.. اعرف مقدار ما تخرجه عن إطعام المسكين الواحد.. فيديو

ورد إلى دار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "نعلم أن كفارة اليمين هى إطعام عشرة مساكين.. فما مقدار إطعام كل مسكين ؟



وأجاب جمعة، في فيديو له، أن إخراج الكفارة يكون بقيمة 20 جنيها، وهذا من خلال إخراج مقدار 2 كيلو ونصف من الحبوب التي يتقوت بها المجتمع الذي يعيش فيه مخرج الكفارة.



وتابع: أصل هذا المكيال "2 كيلو و400 جرام" أنهم يساوون أربعة أمداد، والمد يساوي 600 جرام، فيكون الإجمالي 2 كيلو و400 جم وبالغالب نقول بإخراج 2 كيلو ونصف أو قيمتها.