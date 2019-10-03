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ديني

لو عليك كفارة.. اعرف مقدار ما تخرجه عن إطعام المسكين الواحد.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:51 م
لو عليك كفارة.. اعرف
لو عليك كفارة.. اعرف مقدار ما تخرجه عن إطعام المسكين الواحد
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محمد شحتة
ورد إلى دار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "نعلم أن كفارة اليمين هى إطعام عشرة مساكين.. فما مقدار إطعام كل مسكين ؟

وأجاب جمعة، في فيديو له، أن إخراج الكفارة يكون بقيمة 20 جنيها، وهذا من خلال إخراج مقدار 2 كيلو ونصف من الحبوب التي يتقوت بها المجتمع الذي يعيش فيه مخرج الكفارة.

وتابع: أصل هذا المكيال "2 كيلو و400 جرام" أنهم يساوون أربعة أمداد، والمد يساوي 600 جرام، فيكون الإجمالي 2 كيلو و400 جم وبالغالب نقول بإخراج 2 كيلو ونصف أو قيمتها.
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