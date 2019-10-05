قصة سعودي عاجز يوصّل ابنته إلى المدرسة تشعل مواقع التواصل.. ومفاجأة

لم يمنع عجز اب مسن غير قادر على الحركة من نقل ابنته الصغيرة إلى المدرسة عبر كرسيه المتحرك، في مشهد أبوي يكشف تضحية الأب ومنح كل ما لديه من قوة من اجل اسعاد وتعليم أبنائه.



عم "محمود العباد" مسن سعودي يبلغ من العمر 75 عامًا اضطر إلى اصطحاب ابنته بشكل يومي إلى المدرسة، عبر اجلاسها على قدميه العاجزتين والسير بها من خلال كرسيه المتحرك انطلاقًا من منزله بحي التهيمية في محافظة الحساء السعودية إلى مدرسة ابنته، التي لا تزال تدرس بالصف الثاني الابتدائي، بحسب صحيفة سبق السعودية.



دفعت ظروف عم محمود المعيشية و عجزه عن الحركة نتيجة حادث مروري، إلى توصيل ابنته المريضة الى المدرسة والتي تمنعها ظروفها الصحية من تلقي خدمات النقل المدرسي ، من خلال نقلها عبر كرسيه المتحرك.



وفور انتشار قصة الأب المسن ومرض ابنته وتعاطف الرواد معهما، تشارك فاعل خير رفض ذكر اسمه مع قصة الأب العاجز، بالتبرع له بسيارة لتقله هو ابنته إلى المدرسة وتساعده على مشاقة التنقل عبر كرسيه المتحرك.