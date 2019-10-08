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منوعات

كيم كارداشيان تتألق في ثوب رمادي خلال تعميد أبنائها الثلاثة.. فيديو وصور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:10 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
بدت نجمة التلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان في حالة معنوية مرتفعة خلال وصولها إلى مدينة يريفان بدولة أرمينيا الآسيوية وبصحبتها ابنائها نورث، ستة، سينت، ثلاثة، شيكاغو، 20 شهرًا ، بسلام، أربعة أشهر، قبل تعميد أطفالها الصغار الثلاثة ظهر أمس الاثنين.

وقامت نجمة التلفزيون الواقعي ذات الـ38، والتي انضمت إليها الأخت الكبرى كورتني ، 41 عامًا، بالتلويح إلى معجبيها خلال تجولها في أنحاء المدينة قبيل إقامة المراسم الدينية لأطفالها.

وتألقت كيم بثوبها الرمادي الضيق في حين ارتدى أطفالها الارواب التقليدية استعداد لتعميدهم. 

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