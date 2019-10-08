كيم كارداشيان تتألق في ثوب رمادي خلال تعميد أبنائها الثلاثة.. فيديو وصور

بدت نجمة التلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان في حالة معنوية مرتفعة خلال وصولها إلى مدينة يريفان بدولة أرمينيا الآسيوية وبصحبتها ابنائها نورث، ستة، سينت، ثلاثة، شيكاغو، 20 شهرًا ، بسلام، أربعة أشهر، قبل تعميد أطفالها الصغار الثلاثة ظهر أمس الاثنين.





وقامت نجمة التلفزيون الواقعي ذات الـ38، والتي انضمت إليها الأخت الكبرى كورتني ، 41 عامًا، بالتلويح إلى معجبيها خلال تجولها في أنحاء المدينة قبيل إقامة المراسم الدينية لأطفالها.





وتألقت كيم بثوبها الرمادي الضيق في حين ارتدى أطفالها الارواب التقليدية استعداد لتعميدهم.