تعطل تقنية الفيديو يثير أزمة في الدوري السعودي

قال الإسباني تريسكو رئيس لجنة الحكام في السعودية، إن تقنية الـ VAR قد تتعطل مثلها مثل أي تقنية أخرى أو أي تطبيق إلكتروني مثل واتساب، وهذا أمر طبيعي ، بعدما تعطلت تقنية الفيديو المساعدة للحكام في مباريات الدوري السعودي.



وكشفت صحيفة "الرياضية السعودية" أن سبب تعطل الـ VAR في مباراة الفتح والنصر كان بفعل فاعل.



ونشرت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة أن أحد العاملين في ملعب مباراة الفتح والنصر فصل أسلاك الكهرباء الخاصة بتشغيل تقنية الفيديو من أجل شحن هاتفه المحمول ، مما أدى إلى تعطل تقنية الـ VAR في المباراة.



ووفقا للصحيفة أن العامل لم يكن على علم أن هذه الأسلاك خاصة بتشغيل تقنية الفيديو.



ويتم الاعتماد على تقنية الإعادة بالفيديو المساعدة للحكام في الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.