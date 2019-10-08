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فن

نجوم الفن يتألقون في حفل GQ بدبي.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
آيه عاطف
أقيم مساء أمس الأول حفل GQ Men Of The Year 2019، في دبي بحضور عدد كبير من المشاهير.

من أبرز هؤلاء الفنانين يسرا، وأسر ياسين، وشيرين رضا، ومينا مسعود، والإعلامية ياسمين الخطيب، بالإضافة إلى الإعلامي باسم يوسف، الذي قدم حفل توزيع الجوائز.

وحصل اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الحفل على لقب رجل العام، وحرص أغلب الحضور على التقاط الصور التذكارية من بينهم يسرا ومينا مسعود وياسمين الخطيب وغيرهم.
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