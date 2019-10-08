شاهد .. يسرا ترقص على أغنية 3 دقات في دبي

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب فيديو للنجمة يسرا أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة 3 دقات خلال تواجدها في دبي لحضور حفل GQ Men Of The Year 2019.



وظهرت يسرا مرتدية فستان أزرق منقوش بالورود أثناء تفاعلها مع أغنية 3 دقات بشكل كبير مع الحاضرين.



ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة حداد يسرا على والدتها التي وافتها المنية شهر يوليو الماضي.



وحصل اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الحفل على لقب رجل العام، وحرص أغلب الحضور على التقاط الصور التذكارية من بينهم يسرا ومينا مسعود وياسمين الخطيب وغيرهم.

