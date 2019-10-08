Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد .. يسرا ترقص على أغنية 3 دقات في دبي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
يسرا
يسرا
Advertisements
شروق ابراهيم
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب فيديو للنجمة يسرا أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة 3 دقات خلال تواجدها في دبي لحضور حفل GQ Men Of The Year 2019.

وظهرت يسرا مرتدية فستان أزرق منقوش بالورود أثناء تفاعلها مع أغنية 3 دقات بشكل كبير مع الحاضرين.

ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة حداد يسرا على والدتها التي وافتها المنية شهر يوليو الماضي.

وحصل اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الحفل على لقب رجل العام، وحرص أغلب الحضور على التقاط الصور التذكارية من بينهم يسرا ومينا مسعود وياسمين الخطيب وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح عيش يا قلبى لـ أبو على نجوم إف إم

بعد إصابته أمام ليستر سيتى.. محمد صلاح بصحبة يسرا في دبي.. شاهد

بفستان أوف شولدرز وشعر مموج.. يسرا في إطلالة هادئة مع محمد صلاح في دبي ..شاهد

نجوم الفن يتألقون في حفل GQ بدبي.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 671 جنيها للجرام .. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8- 10- 2019.. فيديو

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة

ساديو ماني الثامن .. محمد صلاح خارج قائمة هدافي أوروبا في 2019

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

شاهد.. مقطع نادر لـ ليلى مراد تغني لليهود في عيد الغفران

بـ جنيه واحد.. تخلصي من قشرة الشعر نهائيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدخان يملأ مقصورة طائرة ركاب على ارتفاع 30 ألف قدم.. شاهد ما حدث!

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة