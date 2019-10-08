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أخبار العالم

حادث هز السعودية.. حقيقة فيديو الدهس بطريق مكة المكرمة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية
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مــــيـــــــــس رضـــــــــا
أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية، حالة من الجدل حول حادث دهس لصاحب دباب.

واستنكر رواد مواقع التواصل تلك الحادثة التى وقعت بطريق الهدا النازل لمكة المكرمة.

وبعد ساعات من تداول الفيديو الذى أحدث ضجة فى الأوساط السعودية، نفى مصدر بمرور العاصمة المقدسة حقيقة المقطع المصور المتداول عبر مواقع التواصل بالمملكة حول حادث دهس صاحب دباب مساء أمس الأول، الأحد، بطريق الهدا النازل لمكة المكرمة.

وأكد المصدر أن الحادث قديم ويعود نشره لعدة سنوات، وليس له علاقة بطريق الهدا كما يُتداول، كما أنه ليس في السعودية كما يُشاع.
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