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مرأة

بـ الزيتى.. سارة نخلة تتألق بإطلالة شبابية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة سارة نخلة ستورى جديدة لها برفقة بناتها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت بها بإطلالة أنيقة ، ارتدت فيها بلوزة باللون الزيتى وان شولدر، وبدون أكمام.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون والرموش ، وأحمر شفاه باللون الأحمر اللامع

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة وقرط لإكمال إطلالتها.
بـ الزيتى.. سارة نخلة تتألق بإطلالة شبابية
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