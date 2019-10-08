بـ الزيتى.. سارة نخلة تتألق بإطلالة شبابية

نشرت الفنانة سارة نخلة ستورى جديدة لها برفقة بناتها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



و ظهرت بها بإطلالة أنيقة ، ارتدت فيها بلوزة باللون الزيتى وان شولدر، وبدون أكمام.



وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون والرموش ، وأحمر شفاه باللون الأحمر اللامع



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة وقرط لإكمال إطلالتها.

