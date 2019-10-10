بقوة الترامادول.. مسكن طبيعي يقضي على جميع الآم ومنشط طبيعي

يحذر الأطباء من المسكنات التي تؤثر بالسلب علي المعدة وعلي الكلي وأكد الدكتور أحمد أبو النصر المعالج بالأعشاب علي صفحته للشخصية بالفيسبوك أن هناك مسكنا طبيعيا ومسكنا آمنا تماما وله فوائد لاتعد ولاتحصى وتكون بقوة الترامادول .



وهو المر أو مر البطارخ هذا المكون النباتى يستخرج من اشجار الصحراء منشور عنه دراسات تؤكد فاعليته العظيمة فى تسكين الآلام بأمان تام بقوة الترامادول .

وله فوائد اخري مثبته علميا .

١- مضاد للتورمات مثل الهيموكلار و الالفنترن.

٢- خافض للحرارة مثل البنادول .

٣- علاج رهيب للروماتيزم التفاعلى لأنه يطهر الجسم من البكتريا المسببه ليه .

٤- مضاد للمغص والتعنية والتقلصات .

٥- طارد عظيم للبلغم للسادة المدخنين وغيرهم .

٦- مهضم ومقوى .

٧- كاسح لكولسترول الدم الضار والدهون الثلاثية.

٨- منشط غير عادى للمناعة الضعيفة .

٩- يذيب الدهون .

١٠- منشط عام مثل القهوة والشاى ولذلك يكون بديل ترامادول طبيعى .

استخدمه يعطي نتائج خرافية









طريقة التحضير

اطحن المر البطارخ وتناول ملعقة صغيرة من المطحون على كوب ماء كل ١٢ ساعة .

