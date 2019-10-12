متهم في قضية لم يرتكبها.. قصة أقدم سجين سعودي في أمريكا

نايف اليوسف، هو أقدم سجين سعودي في السجون الأمريكية؛ إذ يقضي حكما السجن المؤبد في أمريكا، بعدما تورط في قضية «جنحة قتل».



وبرزت قصة «نايف اليوسف» أو «أقدم سجين سعودي في أمريكا» على صفحات المنصات الإعلامية السعودية، بالتزامن مع تحرك حثيث من السفارة السعودية في واشنطن لتوكيل محامٍ للنظر في قضية «اليوسف»، بسحب صحيفة «سبق» السعودية.



وتعود قصة اعتقال «اليوسف» في السجون الأمريكية إلى عام 2001، عندما ارتكب زملاؤه بالسكن جريمة قتل، ومنعوه من الشهادة ضدهم، وقد حُكم عليه حينذاك بـ«السجن المؤبد» بسبب «جنحة قتل».



وتسعى السفارة السعودة في أمريكا إلى التفاهم مع محامٍ لتعديل قانون ولاية كولورادو بما يخص تبادل السجناء، ليتوافق مع القانون الفيدرالي بعد استيفاء الشروط ليعود للوطن.



وعن تفاصيل الواقع، قال راشد اليوسف، شقيق أقدم سجين سعودي في أمريكا: «أخي سُجِن بتهمة جنحة قتل في قضية قتل المغفور له بإذن الله عبدالعزيز الكوهجي، ويُقصد بذلك وجوده في مقر الجريمة أثناء وقوعها؛ حيث تم ارتكابها من قبل زملائه المشاركين له في السكن، وتم تهديده بالقتل إذا قام بإبلاغ السلطات الأمنية بها».



وأوضح شقيق «اليوسف» أن الجريمة وقعت في ولاية مدينة دنفر بولاية كولورادو، وحينها وُجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى وتهمة التخطيط والتآمر بالقتل، ثم اعترض المدعي العام على الحكم السابق وطالب بإعادة محاكمته، وبالفعل عُرضت القضية على هيئة محلفين، التي أدانته بـ«جنحة قتل» بعدما أسقطت عنه تهمة القتل من الدرجة الأولى، وتهمة التخطيط والتآمر بالقتل.



وتابع أن أسرة أقدم سجين في سجون أمريكا اعترضت على حكم هيئة المحلفين، وذلك أمام المحكمة الأعلى درجة بولاية كولورادو ، والتي وافقت على إعادة المحاكمة، إلا أنه في اليوم الثاني ولأسباب غير معلومة سحبت المحكمة موافقتها على نظر القضية وأيدت الحكم الصادر بالمؤبد.



وأكد شقيق أقدم سجين سعودي في أمريكا على أن أسرته قدمت اعتراضا جديدا على الحكم أمام محكمة (Federal District Court)، وبعد توضيح جميع الأخطاء التي تم ارتكابها بحق المتهم ابتداءً من مرحلة التحقيق، وإخفاء الأدلة عن محامي المتهم وهيئة المحلفين وآخرًا الأخطاء المرتكبة من القاضي أثناء الجلسات، فقد قررت المحكمة إطلاق سراح المتهم خلال 90 يومًا من تاريخ الجلسة أو إعادة محاكمته مرة أخرى محاكمة عادلة صحيحة ابتداءً من أول محكمة في درجات التقاضي الخاص بولاية كولورادو محكمة (District Court). بحسب «سبق».



وعاد شقيق نايف اليوسف ليشير إلى اعتراض المدعي العام على حكم محكمة (Federal District Court)، وبالفعل تم تأييد الحكم القاضي بإدانته بجنحة القتل.