شجار عنيف بين أكراد وأتراك في بلجيكا

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن شجارًا جماعيًا عنيفًا نشب بين محتجين أكراد وأتراك في مدينة لياج، الواقعة جنوب شرق بلجيكا، وأسفر عن إصابة رجل.



وأوضحت القناة أن 200 كردي نظموا مسيرة احتجاجية في ميدان سان لامبرت في لياج ضد عملية "نبع السلام" التركية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن المسيرة كانت مرخصة من قبل السلطات المحلية وتحت رقابة الشرطة.



وقالت إن الموقف تصاعد بحدة عندما برزت مجموعة مكونة من عشرات المهاجرين الأتراك يحملون الأعلام ويهتفون بشعارات تدعم أنقرة.



وقد حاول حوالي 70 من ضباط الشرطة تشكيل سلسلة بشرية لفصل مجموعتي المحتجين، لكن رغم كل الجهود، اندلعت اشتباكات داخل الميدان.



ونتيجة لذلك، أصيب شخص واحد وتم نقله إلى المستشفى، وفرقت قوات الشرطة المشاركين الباقين في الاشتباكات، باستخدام وسائل خاصة، بما في ذلك مدافع المياه.



وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لتحديد هوية مرتكبي الشغب.



وتعد الجالية التركية في بلجيكا تاريخيا إحدى أكبر الجاليات، حيث يتجاوز عددهم 250 ألف شخص (أكثر من 2.5% من سكان البلاد) مكونين من 3 أجيال من المهاجرين.