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حوادث

زعم توظيفهم بالحكومة.. ضبط عامل زراعى بسوهاج نصب على عدد من المواطنين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:36 م
ضبط عامل زراعى
ضبط عامل زراعى
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل زراعى بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.

تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ( مواطنين – مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منهما على مبالغ مالية مقابل تعيين ذويهم فى وظائف بإحدى الجهات الحكومية.

أكدت تحريات الفرع صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 295.000 مائتان وخمسة وتسعون ألف جنية ) مقابل تعيين زويهم فة وظائف حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها .

أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم .

تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين .
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