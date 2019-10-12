زعم توظيفهم بالحكومة.. ضبط عامل زراعى بسوهاج نصب على عدد من المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل زراعى بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.



تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ( مواطنين – مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منهما على مبالغ مالية مقابل تعيين ذويهم فى وظائف بإحدى الجهات الحكومية.



أكدت تحريات الفرع صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 295.000 مائتان وخمسة وتسعون ألف جنية ) مقابل تعيين زويهم فة وظائف حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها .



أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم .



تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين .