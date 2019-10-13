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محافظات

أسباب تساقط شعر القطط الشيرازي .. الأخير سيدهشك

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
اسباب تساقط شعر القطط
اسباب تساقط شعر القطط
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عبد العزيز جمال
كشفت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن اسباب تساقط شعر القطط الشيرازي والتي يفضل العدبد تربيتها.


اسباب تساقط شعر القطط

وكشفت الدكتورة ناديه وديع لطفي عن اسباب تساقط شعر القطط والتي تضمنت :

اولا:-التنقل بين الفصول وما يصاحبه من تغير في درجات الحرارة.

ثانيا:-الحمل والولادة ويخص هذا السبب القطط الاناث حيث يبدأ شعرها خلال فترتي الحمل والولادة بالسقوط.

ثالثاً :-التحسس من بعض انواع الاكل وحينها يجب الانتباه الي نوع الاكل الذي سبب ذلك ومنعها عنة.

رابعا :-التعرض لسوء التغذيه ونقص الفيتامينات ويحتاج هذا الامر الي الاهتمام بنوعية غذائها والتنويع في الطعام.

خامسا :-اصابة الشعر بالبراغيث والديدان حيث تقوم بالتغذي علي دمها، مما يؤثر على نمو شعرها وبالتالي تساقطة بكثرة وحينها فإنها تحتاج لشامبو خاص بالحشرات حتي يقضي عليها بشكل نهائي.

سادساً :-مرحلة التزاوج وخلال هذة الفترة تتأثر الحالة النفسية للقطة وخصوصاً اذا لم يتم التزاوج.
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