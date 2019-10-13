التحرش بفتاة داخل مول بالكويت .. فيديو

فتاة بلبس مثير تتجول في مجمع الافنيوز تثير ضجه بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ملاحقتها من قبل مراهقين ... وتساؤلات تطرح لماذا يتم منع الرجال من قبل امن المجمعات وأغلب وزارات الدولة من لبس الشورت بينما الفتيات لا يتم طردهم !#الكويت

pic.twitter.com/OMLfPuN9OM — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) October 12, 2019

أثار مقطع فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضجة كبيرة لفتاة ترتدي ملابس وصفت بالمثيرة داخل أحد المراكز التجارية في الكويت.وأظهر المقطع المتداول فتاة ترتدي فستانا ضيقا وقصير نسبيا داخل مركز "أفينوز" التجاري، حيث تعرضت لمضايقات وتحرشات لفظية من قبل بعض الشباب والمراهقين داخل المركز.ويتساءل بعض رواد الموقع عن سبب منع الشباب من ارتداء "الشورت" داخل المراكز التجارية، في الوقت الذي يسمح فيه لفتيات ترتدي ملابس غير محتشمة.فيما قال آخرون إن هذا السبب لا يبرر تعرضها للمضايقات بغض النظر عن ملابسها.