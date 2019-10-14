حجز مهندس كمبيوتر وسائق لاتهامها بخطف مدير مطعم بالساحل

أمرت نيابة الساحل بحجز مهندس كمبيوتر وسائق 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامها بخطف مدير مطعم بمنطقة الساحل وإكراهه التوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة.



البداية أثناء تواجد خدمة طوف أمنى بــشارع شبرا ـ دائرة القسم اشتبها فى احد الأشخاص حال سيره بمحل الضبط باستبيان الأمر تبين انه سائق قرر بسابقة تلقيه اتصال هاتفي من أخر مفاده اختطاف شقيقه مدير مطعم واحتجازه بدائرة القسم بدعوى قيامه بسرقة مبلغ مالي 28.600 دولار وطلب منه استرداد المبلغ مالي المستولى عليه مقابل إطلاق سراحه.



وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي تبين من خلالها صحة الواقعة وبعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مهندس كمبيوتر وسائق تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكن المتهم الثاني وبصحبتهما المجني عليه .



واعترفا أمام العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث بارتكاب الواقعة وأقر المتهم الأول أن شقيقه طلب من موظف سحب مبلغ مالي 28.600 ألف دولار من حسابه البنكي ببنك شهير بمدينة الرحاب فتوجه الأخير إلى البنك وبصحبته المجني عليه والذي تربطه به علاقة صداقة وحال تواجده رفقة شقيقه بالشقة سكنهما حضر إليهما المجني عليه وقدم لهما عدد 2 زجاجة عصير وعقب احتسائهما استغرقا فى النوم ، وفور استيقاظهما اكتشفا سرقة المبلغ المالي وعدد 2 هاتف محمول وحقيبة تحوى بعض متعلقاتهم الشخصية



تمكنوا من تحديد مكان اختبائه بمنطقة العصافرة / الإسكندرية فقاما بالاشتراك مع المتهم الثاني باختطافه واحتجازه بمسكن الأخير وإكراهه على التوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة لإجباره على رد المسروقات.



تم بإرشاد المتهم الأول ضبط إيصالات الأمانة وأقر بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بشقيق المتهم الأول وقيام الأخير باصطحابه لسحب المبلغ المالي فخطط لسرقته بأسلوب التخدير .



وفى سبيل ذلك استعان بشخصين لتنفيذ مخططه اعدوا 2 زجاجة عصير بداخلهما عقار الكلوزابكس المخدر ، وتوجه إلى الشقة محل سكن المتهم الأول وقام بارتكاب الواقعة ، وأضاف باقتسامهم المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، والتصرف فى الهواتف المحمولة بالبيع لأحد الأشخاص، وإنفاقه نصيبه من المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.



