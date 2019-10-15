سألت عن طريقة للانتحار على فيسبوك.. مأساة فتاة كفر الزيات

"عاوزة طريقة سهلة للانتحار".. هكذا طلبت مروة إبراهيم، ابنة مدينة كفر الزيات، على أحد جروبات الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتخلص من حياتها، فلم يظن البعض أنها قد يكون لديها اكتئاب ولن تقدم على الانتحار، وأكدوا لها أن حبة حفظ القمح "حبة الغلة" أسرع وسيلة للموت دون إحساس أو تعب.



مروة إبراهيم اسم أثار الحزن والشفقة خلال الأيام الماضية لفتاة عانت كثيرا من عدم الاستقرار الأسرى بين والدها ووالدتها، وانتهت بالانتحار بعد تركة رسالة لأسرتها "مش مسامحاكو".



اكتئاب شديد وأزمة نفسية حادة دخلت بها فتاة في العقد الثالث من عمرها في ريعان شبابها بسبب الخلافات الأسرية بين والدها ووالدتها، والتي استمرت لسنوات لتعلن من خلال العديد من جمل اليأس على صفحات "فيس بوك" أنها قررت التخلص من حياتها بعدة عبارات "قررت أرتاح وأريح الدنيا كلها مني عشان بقيت حمل تقيل أوي على ناس كتير، ادعولي إن ربنا يرحمني ويسامحني على اللى أنا هعملوا، واللي يعرف أبويا وأمي يوصلهم الرسالة دي مش مسامحاكوا عشان لولالكم مكنتش وصلت للمرحلة دي".



كما دونت الفتاة الضحية على حالة الواتساب الخاصة برقم تليفونها المحمول عبارة "ادعولي بالرحمة وادعوا ربنا يسامحني على اللي هعملوا.. سلام".



استيقظت مروة وتناولت حبة الغلة ليتم نقلها إلى المستشفي الجامعي في حالة سيئة ليتم إعلان وفاتها وتبدأ مرحلة اخرى من المعاناة، حيث ظل جثمانها بمشرحة المستشفى لعدة ساعات دون وجود أحد من أسرتها لاستلامه، مما دفع عددا من الشباب لعمل مناشدات على "فيس بوك" لإبلاغ أهلها باستلام جثمانها.



وبعد ساعات طويلة من الانتظار، استلم الأهالي جثمان الفتاة البائسة وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير وسط تدشين جلسات لترديد القرآن الكريم وآياته المباركة ترحما على الفتاة الراحلة بسبب الخلافات الأسرية والتى دفعتها إلى الانتحار.



فيما نعتها فتاة تدعى آية الشريف عبر صفحتها بقولها: "صاحبتي ماتت يا رب ارحمها".



