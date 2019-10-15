40 صورة من انطلاق مسابقة لمحات من الهند في المتحف الإسلامي

شهد المتحف الإسلامي بالقاهرة اليوم الثلاثاء إنطلاق مسابقة الرسم السنوية لمحات من الهند لأطفال المدارس المصرية بمشاركة ١٢ فنانا من الهند وما يقرب من خمسين طالب مصري، وذلك بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي



وخلال الافتتاح الذي حضرته كاميرا موقع صدي البلد وننشر منه 40 صورة، وجه د. لياقت علي مدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحدث،والذي يأتي بمناسبة مرور 28 عاما على إطلاق مسابقة لمحات من الهند.



وتابع:وجدنا افضل طريقة للإحتفال بهذه المناسبة أن نسعي الي التلاميذ والطلاب المصريين،لنعلمهم انواع وطرق مختلفة شائعة لفن الرسم في الهند،واللوحات والرسومات التي تم عرضها تظهر خيال هؤلاء التلاميذ عن الهند وشعبها وثقافتها وأفلامها



من جانبه قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف أنهم سعداء جدا بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى،والذي يعمل بالأنشطة الثقافية والفنية علي تقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية والعلاقات الطيبة بين البلدين،وهي ممتدة على مر العصور .



وأكد على أهمية تنظيم مثل هذة المسابقات والفعاليات فى إطار حرص وزارة الآثار على دعم المواهب الفنية لدى طلاب المدارس المصرية حيث يعتبر الفن من أهم مصادر تسجيل تاريخ الشعوب ونقل الخبرات والأفكار وخلق تصور أفضل للمستقبل.