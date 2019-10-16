مشاكل الورث.. رجل يبني أغرب منزل في العالم حقدا على شقيقه

بسبب مشاكل على الإرث، توصل أخ إلى أغرب حل يمكن أن ينتقم به من أخيه، نتيجة لحقده عليه منذ أن ورث منزل العائلة، وليشفي غليله، بنى أنحف منزل على الإطلاق.





وبنى رجل لبناني في فترة الخمسينيات منزلا، أمام منزل أخيه، على قطعة أرض متوارثة عن أبيهما، ليحجب عنه رؤية البحر، لكن في الحقيقة هذا لم يكن منزلًا قط، بل سور يعيش بداخله سكان على مساحة متر في متر بحسب صحيفة مترو.





وشارك السكان المحليون في منطقة المنارة، في بيروت، قصة المنزل المعروفة التي تم بناؤها في الخمسينيات بعد مشاجرة بين الإخوة على قطعة الأرض، وقد أدى المنزل النحيف- رغم سكنه- إلى خسارة قيمة العقار الأصلي.



