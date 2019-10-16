هاف ستومك وجلد.. نسرين أمين بإطلالة جديدة تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة نسرين أمين ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين أمين ببنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح، وبلوزة باللون الأسود بدون أكمام وهاف ستومك وفوقها جاكيت جلد باللون الأسود بأكمام طويلة، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ.



وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون النبيتى الفاتح كآيشادو للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك الغامق.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.