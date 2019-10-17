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أخبار العالم

إصابة رئيس دولة إثر سقوطه من على دراجة نارية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:38 ص
الرئيس الفلبيني رودريجو
الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
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رويترز
قال مساعدو الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الخميس إنه أصيب بجروح بسيطة بعدما سقط من على دراجة نارية في ساحة مقر إقامته، لكنه يتعافى على نحو طيب.

وولع الرئيس البالغ من العمر 74 عاما بالدراجات النارية ألحق به إصابة مستديمة بأوتار العنق وسبب له صداعا نصفيا متكررا من بين العديد من المشاكل الصحية، وهو ما يجعل اختفاءه عن الأنظار مثارا للتكهنات الواسعة.

وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم دوتيرتي ومستشاره القانوني في مؤتمر صحفي معتاد "أود أن أؤكد للأمة أن الرئيس سالم وفي أيد أمينة وبصحة جيدة".

وأضاف أن دوتيرتي كان يتجول بدراجة نارية في ساحة قصر الرئاسة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء وسقط بينما كان يحاول الوصول لحذائه فأصيب برضوض بسيطة وخدوش في الحاجب والركبة.

وقال السناتور كريستوفر جو، وهو من أقرب مساعدي دوتيرتي، للصحفيين إن الرئيس سقط أثناء محاولته الدوران بالدراجة النارية فأصيب في أعلى الفخذ.

وتباهى دوتيرتي من قبل بأنه يصل إلى سرعة 180 كيلومترا في الساعة وبأنه يملك دراجات نارية من طرز ياماها وهوندا وهارلي ديفيدسون.
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