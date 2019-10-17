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رياضة

انطلاق بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة في القاهرة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الخامسة، والمقرّر لها خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية لـ بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبًا ولاعبة.

وتشهد بطولة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، مشاركة 31 دولة و126 لاعبًا ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.

وتشارك في بطولة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، كل من منتخبات "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - مينمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".
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