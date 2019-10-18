أهلي ٢٠٠٣ يواجه طنطا في بطولة الجمهورية غدًا

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفًا على فريق طنطا، غدًا السبت، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير بمدينة طنطا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.



يدخل فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣ المباراة وهو يسعي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية منذ بداية الموسم، حيث فاز في ٤ مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، ولم يتلق أي هزيمة، مما يدفع اللاعبين لمواصلة تحقيق الفوز واستكمال الطريق نحو المنافسة على لقب البطولة.



ويمتلك الأهلي في رصيده ١٣ نقطة، جمعها من الفوز على سموحة ٢ – صفر، والتعادل مع الزمالك سلبيًا، والفوز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، مسجلًا ٩ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وأحمد ممدوح إخصائي التدليك.



