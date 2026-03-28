ملاجئ غير آمنة .. أزمات صحية ونفسية تضرب الداخل الإسرائيلي تحت القصف الإيراني

اندلعت في 28 فبراير 2026 مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى تصعيد خطير في المنطقة.

ومع تكثيف الضربات الصاروخية الإيرانية، لجأ السكان داخل إسرائيل إلى الملاجئ، التي كشفت التقارير عن عدم جاهزيتها الكاملة لاستيعاب الأعداد الكبيرة.

وأفادت وسائل إعلام بانتشار أزمات صحية داخل هذه الملاجئ، نتيجة نقص التهوية والمرافق، ما أدى إلى ظهور أمراض معوية وجلدية بين المتواجدين.

كما سُجلت حالات هلع وأزمات نفسية بسبب استمرار القصف، وتشير التقارير إلى وجود نقص في عدد الملاجئ وسوء توزيعها، ما يزيد من معاناة السكان في ظل استمرار التصعيد.

