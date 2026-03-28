ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1189 شهيدا و 3427 جريحا
مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض: الحكومة الأمريكية تشهد ارتباكا واتباعا أعمى للقرارات
من حروب الظل للمواجهة المباشرة.. تصعيد خطير يهدد بإشعال حرب إقليمية واسعة
رغم أزمة الكأس .. منتخب السنغال يستعرض لقب أمم إفريقيا في باريس
صحيفة بريطانية : ترامب يعرقل انتقال محمد صلاح للدورى السعودى.. ما القصة؟
هل يجب تبييت النية في صيام الأيام البيض من شوال؟.. أمين الفتوى يجيب
مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض تحذر من انقسام داخلي متصاعد في أمريكا
متلحيش عليا في طلب فلوسك .. تفاصيل جريمة صادمة بين أخوين بالجيزة
مفاجأة من الفيفا لمنتخب مصر بعد الفوز على السعودية.. ماذا حدث؟
الجيش الأردني: 22 صاروخا إيرانيا استهدفت البلاد خلال أسبوع واعترضنا 20
ارتفع 25 جنيها.. تحرك جديد في أسعار الذهب عيار 21 مساء اليوم
إيقاف مدرب شباب بلوزداد وتحديد مصيره خلال 72 ساعة قبل مباراة الزمالك
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

13 نوعًا من الأطعمة تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين طبيعيًا.. السر في نضارة البشرة وشبابها

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟
لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟
آية التيجي

يعد الكولاجين من أهم البروتينات في جسم الإنسان، حيث يمنح البشرة المرونة والنعومة ويساعد في الحفاظ على شباب الجلد. 

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

ومع التقدم في العمر يبدأ الجسم في إنتاج كميات أقل من الكولاجين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل البشرة، وفقا لمل نشر في موقع "Healthline".

ووفقًا لتقارير طبية حديثة، فإن الاعتماد على الأطعمة التي تساعد على إنتاج الكولاجين قد يكون خيارًا أفضل من المكملات الغذائية، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن.

ويشير خبراء التغذية إلى أن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر تساعد الجسم على تصنيع الكولاجين بشكل طبيعي، مثل الأحماض الأمينية (الجلايسين والبرولين والليسين) بالإضافة إلى فيتامين C والزنك.

كما أن تناول البروتينات الطبيعية قد يساعد في توفير العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر، ومن ابرز الأطعمة التي تساعد على إنتاج الكولاجين:

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- مرق العظام:
يحتوي مرق العظام على معادن وأحماض أمينية مهمة، لكن الدراسات تشير إلى أن نسبة الكولاجين فيه قد تختلف حسب طريقة التحضير وجودة العظام المستخدمة.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الدجاج:
يعتبر الدجاج من المصادر الجيدة للكولاجين بسبب احتوائه على الأنسجة الضامة، خاصة في أجزاء مثل الأفخاذ.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الأسماك:
تحتوي الأسماك على الكولاجين، خاصة في الجلد والعظام، كما أن الكولاجين البحري قد يكون سهل الامتصاص مقارنة بغيره.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- بياض البيض:
رغم أن البيض لا يحتوي على الكولاجين مباشرة، إلا أن بياض البيض غني بمادة البرولين التي تساعد على إنتاجه.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الحمضيات:
مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، حيث تحتوي على فيتامين C الضروري لتصنيع الكولاجين.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- التوت:
يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الفواكه الاستوائية:
مثل المانجو والأناناس والكيوي والجوافة، وهي مصادر ممتازة لفيتامين C والزنك.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الثوم:
يساعد الثوم في إنتاج الكولاجين لاحتوائه على الكبريت، الذي يمنع تكسير الكولاجين في الجسم.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الخضروات الورقية:
مثل السبانخ والكرنب، حيث تحتوي على الكلوروفيل ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- البقوليات:
تحتوي الفاصوليا والعدس على البروتين والنحاس الضروري لإنتاج الكولاجين.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الكاجو:
يحتوي على الزنك والنحاس اللذين يعززان إنتاج الكولاجين في الجسم.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الطماطم:
تعد مصدرًا جيدًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين الذي يحمي البشرة.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

- الفلفل الحلو:
غني بفيتامين C الذي يلعب دورًا أساسيًا في تكوين الكولاجين.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

أطعمة يجب التقليل منها

وينصح الخبراء بتقليل:
السكريات
الكربوهيدرات المكررة
المخبوزات المصنعة
لأنها قد تسبب التهابات تقلل من إنتاج الكولاجين.

هل الكولاجين من الطعام فعال فعلًا؟

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين قد يساعد في تحسين صحة الجلد، لكن الأبحاث ما زالت مستمرة لتأكيد مدى تأثيره المباشر على نضارة البشرة.

أطعمة غنية بالكولاجين أطعمة تساعد على إنتاج الكولاجين فوائد الكولاجين للبشرة زيادة الكولاجين طبيعيًا أفضل أطعمة لنضارة البشرة أطعمة لمقاومة التجاعيد مصادر الكولاجين الطبيعية فيتامينات مفيدة للبشرة أطعمة مفيدة للشعر والبشرة

بالصور

13 نوعًا من الأطعمة تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين طبيعيًا.. السر في نضارة البشرة وشبابها

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟
لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟
لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

اللواء أحمد صادق- مدير إدارة التجنيد والتعبئة
اللواء أحمد صادق- مدير إدارة التجنيد والتعبئة
اللواء أحمد صادق- مدير إدارة التجنيد والتعبئة

الخردل
الخردل
الخردل

