13 نوعًا من الأطعمة تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين طبيعيًا.. السر في نضارة البشرة وشبابها

يعد الكولاجين من أهم البروتينات في جسم الإنسان، حيث يمنح البشرة المرونة والنعومة ويساعد في الحفاظ على شباب الجلد.

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

ومع التقدم في العمر يبدأ الجسم في إنتاج كميات أقل من الكولاجين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل البشرة، وفقا لمل نشر في موقع "Healthline".

ووفقًا لتقارير طبية حديثة، فإن الاعتماد على الأطعمة التي تساعد على إنتاج الكولاجين قد يكون خيارًا أفضل من المكملات الغذائية، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن.

ويشير خبراء التغذية إلى أن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر تساعد الجسم على تصنيع الكولاجين بشكل طبيعي، مثل الأحماض الأمينية (الجلايسين والبرولين والليسين) بالإضافة إلى فيتامين C والزنك.

كما أن تناول البروتينات الطبيعية قد يساعد في توفير العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر، ومن ابرز الأطعمة التي تساعد على إنتاج الكولاجين:

- مرق العظام:

يحتوي مرق العظام على معادن وأحماض أمينية مهمة، لكن الدراسات تشير إلى أن نسبة الكولاجين فيه قد تختلف حسب طريقة التحضير وجودة العظام المستخدمة.

- الدجاج:

يعتبر الدجاج من المصادر الجيدة للكولاجين بسبب احتوائه على الأنسجة الضامة، خاصة في أجزاء مثل الأفخاذ.

- الأسماك:

تحتوي الأسماك على الكولاجين، خاصة في الجلد والعظام، كما أن الكولاجين البحري قد يكون سهل الامتصاص مقارنة بغيره.

- بياض البيض:

رغم أن البيض لا يحتوي على الكولاجين مباشرة، إلا أن بياض البيض غني بمادة البرولين التي تساعد على إنتاجه.

- الحمضيات:

مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، حيث تحتوي على فيتامين C الضروري لتصنيع الكولاجين.

- التوت:

يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

- الفواكه الاستوائية:

مثل المانجو والأناناس والكيوي والجوافة، وهي مصادر ممتازة لفيتامين C والزنك.

- الثوم:

يساعد الثوم في إنتاج الكولاجين لاحتوائه على الكبريت، الذي يمنع تكسير الكولاجين في الجسم.

- الخضروات الورقية:

مثل السبانخ والكرنب، حيث تحتوي على الكلوروفيل ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة.

- البقوليات:

تحتوي الفاصوليا والعدس على البروتين والنحاس الضروري لإنتاج الكولاجين.

- الكاجو:

يحتوي على الزنك والنحاس اللذين يعززان إنتاج الكولاجين في الجسم.

- الطماطم:

تعد مصدرًا جيدًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين الذي يحمي البشرة.

- الفلفل الحلو:

غني بفيتامين C الذي يلعب دورًا أساسيًا في تكوين الكولاجين.

أطعمة يجب التقليل منها

وينصح الخبراء بتقليل:

السكريات

الكربوهيدرات المكررة

المخبوزات المصنعة

لأنها قد تسبب التهابات تقلل من إنتاج الكولاجين.

هل الكولاجين من الطعام فعال فعلًا؟

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين قد يساعد في تحسين صحة الجلد، لكن الأبحاث ما زالت مستمرة لتأكيد مدى تأثيره المباشر على نضارة البشرة.