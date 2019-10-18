5 مصريات يتأهلن لـ ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، تأهل 5 لاعبات مصريات إلى دور الـ16.



واللاعبات المتأهلات، هن ، ضحى هاني ونور أحمد يسري ورحمة محمد وجنا أشرف وهادية حسني.



وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".