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رياضة

5 مصريات يتأهلن لـ ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
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نور عادل
شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، تأهل 5 لاعبات مصريات إلى دور الـ16.

واللاعبات المتأهلات، هن ، ضحى هاني ونور أحمد يسري ورحمة محمد وجنا أشرف وهادية حسني.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".
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