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رياضة

مدرب صن داونز يتحدث عن خماسية الأهلي وطموحاته في دوري الأبطال

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:03 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن طموحاته في دوري أبطال أفريقيا، وأمله في عدم ملاقاة الأهلي مرة أخري خلال الأدوار الإقصائية.

وأثناء حوار بيتسو موسيمانيل مع موقع "soccer laduma" الجنوب إفريقي ، أكد أن فريقه يسعي لإنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة، هناك العديد من الأندية نرغب في تفادي مواجهتها في دور الثمانية مثل الاهلي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي".

وتابع بيتسو موسيمانيل خلال تصريحاته عن خماسية فريقه في شباك الأهلي العام الماضي: "لا يزال من يتحدث عن صعودنا لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي على حساب الأهلي بنتيجة عريضة، لكني أؤكد أن تلك المواجهة كانت لها قصة وظروف مختلفة".

وتشارك فرق الترجى والنجم الساحلى من تونس وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من الجزائري والرجاء والوداد البيضاوي من المغرب والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس من أنجولا ومازيمبى وفيتا كلوب من الكونغو فى دوري أبطال أفريقيا.
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