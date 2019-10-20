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اقتصاد

لمخالفة اشتراطات الترخيص.. تشميع 12 محلا بمدينة العاشر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
ازالة المحال المخالفة
ازالة المحال المخالفة بالعاشر من رمضان
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على منطقة خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ 12 قرار غلق وتشميع للمحال والمخازن المخالفة لاشتراطات التراخيص، أسفل القطع السكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختلفة بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس محمد حلاوة، رئيس لجنة الإزالات بجهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع بالمجاورات "13 - 15 – 10" بالحي الثاني، وكذا تنفيذ 2 قرار بالمجاورة الخامسة، وقراري غلق وتشميع بالمجاورة الثامنة، وقراري غلق وتشميع بالمجاورة الثانية، و2 قرار غلق وتشميع بالمجاورة الثالثة بالحي الأول.

وقال المهندس محمد حلاوة، إنه تم رفع وإزالة تشوينات السن والرمل المخالفة بالطرق الداخلية، وأمام القطع السكنية وإزالة الإشغالات والتعديات أمام الأكشاك وبالطرق الرئيسية.
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