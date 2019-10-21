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تعليم

دراجة لكل طالب.. مشروع جديد في جامعة الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة، المشروع القومي للدراجات "مشروع دراجة لكل طالب" بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور علاء الدين رمضان، أهمية عقد ندوة توعوية وإشراك الطلاب في عدد من المسابقات الرياضية وإقامة ماراثون دراجات في الأول من نوفمبر بالتعاون مع صندوق "أنت أقوى من المخدرات"، وتكليف كلية التربية الرياضية بنين وبنات فى هذا الشأن.

وفي سياق آخر استعرض نائب رئيس الجامعة برنامج ورشة عمل المديرين التنفيذيين والمسئولين الماليين للوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص والتى تعقد خلال أيام 21، 23، من الشهر الجاري، والتى تهدف إلى توحيد المفاهيم حول ( الجوانب القانونية، وعناصر التكلفة التقديرية والتقرير الدورى لأنشطة الوحدات، وإعداد القوائم المالية والموازنة التقديرية، و الجوانب الإدارية، وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة، و دراسات الجدوى للمشروعات ـ الجوانب التسوقية).

وقرر المجلس تفعيل دور الجامعة فى مكافحة محو الأمية من خلال مقرر خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى يتم طرحه كمتطلب جامعى للتخرج وذلك لطلاب كليات (التربية ـ التربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة) على أن يقوم كل طالب بمحو أمية 6 أميين بواقع 2 كل عام جامعي من المستوى الأول إلى المستوى الثالث.

وأحيط المجلس علمًا بفوز مركز خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية بتصميم وتنظيم وتنفيذ برنامج تدريبى فى مبادىء ومهارات الحاسب الآلى للمقيمين بمناطق (عزبة خير الل، والزاوية الحمراء، و ميت عقبة، وأرض اللواء) بمحافظة القاهرة وذلك كجهة استشارية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة في مصر.
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