الصحة: مناظرة 20.4 مليون مسافر بنقاط الحجر الصحي بالموانئ والمطارات خلال 15 شهرا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة 20 مليونًا و418 ألفًا و 772 راكبًا، بنقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية، خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر عام 2019، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحي المتواجدة في جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للحجر الصحي تقوم بصفة دورية بمتابعة الوضع الوبائي بالمواقع والموانئ والمطارات، فضلًا عن متابعة النشرات الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها ثم يتم تقييم المخاطر لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي وباء قد يتسلل للبلاد.





وأضاف "مجاهد" أن الحجر الصحي يعمل على مدار الساعة بقوى بشرية مدربة ومتعددة الاختصاصات بالعدد الكافي للتشغيل في كل منفذ، كما تتوافر لديه جميع المعدات والآلات اللازمة للاكتشاف المبكر والاستجابة لأي أحداث طارئة قد تشكل تهديدًا للصحة العامة، كما توجد سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بأي مرض معدٍ بحيث يتم عزلها في المستشفيات.





ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم إصدار 23 منشورًا دوريًا خاصًا بالإجراءات الصحية الوقائية بأقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول ومكاتب التطعيم الدولية وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2018 وحتى شهر سبتمبر 2019، مضيفًا أنه تم الـتأمين الطبي للوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة بكأس الأمم الأفريقية "مصر 2019" المنعقد خلال شهري يونيو ويوليو 2019.





ولفت عيد إلى أنه تم تنفيذ خطة معدة مسبقًا للتأمين الطبي للوفود والبعثات المشاركة في بعض المناسبات ومنها "مؤتمر منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2018 - مؤتمر الكوميسا بمدينة شرم الشيخ ديسمبر 2018 - مؤتمر الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2018 - مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ACL بالأقصر مارس 2019 – مؤتمر ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان مارس 2019".





وتابع أنه تمت طباعة وفحص واستلام 750 ألف كارت صحة عامة وتوزيعهم على الأقسام بالإضافة إلى 2500 دفتر خاص بأعمال الحجر الصحي وتوزيعهم على الأقسام طبقًا للاحتياج، مضيفًا أن مكاتب التطعيم الدولية قامت بتطعيم 25 ألفًا و65 راكبًا ضد الحمى الصفراء، وتطعيم 38 ألفًا و670 راكبًا ضد الكوليرا، بالإضافة إلى تطعيم 16 ألفًا و19 راكبًا ضد شلل الأطفال بجميع مكاتب التطعيم الدولية.





وتابع "عيد" أنه تمت معاينة 28674 سفينة، وعمل تحريات لـ 10877 سفينة قادمة من مناطق غير آمنة وقائيًا للتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية، كما تم أخذ 4549 عينة مياه، و601 عينة أغذية، بالإضافة إلى أن عدد عينات الترصد الحشري بلغ 130 عينة.





ولفت إلى أنه تم رش 9 آلاف و135 طائرة قادمة من مناطق غير آمنة وقائيًا بالبيروسول المعياري، بالإضافة إلى الإشراف الصحي على التخلص من نفايات 102 ألف و295 طائرة، و39 ألفًا و468 سفينة.





وأضاف "عيد" أنه يتم تطهير وسيلة النقل حال وجود اشتباه على متنها واعتبار مخلفات وسيلة النقل نفايات خطرة، ويتم التخلص منها تحت إشراف الحجر الصحي، كما يتم تسجيل القادمين من المناطق الموبوءة على برنامج تسجيل ومتابعة القادمين من الخارج، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، حيث يقوم البرنامج بتوزيع القادمين إلكترونيًا على محافظة السكن لحظة تسجيلهم وتتم المتابعة الفورية لهم بمحال إقاماتهم خلال فترة حضانة المرض، بدءًا من تاريخ الوصول.





وقال إن جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدولة لديها خطط طوارئ "تأهب واستجابة" متسقة مع خطة طوارئ القطاع الوقائي بوزارة الصحة، كما يتم تدريب أفراد الحجر الصحي عليها بشكل دوري ومستمر، حيث قامت بعض المطارات بتنفيذ تجارب محاكاة متسعة النطاق لحالات وبائية قادمة من الخارج، في تنسيق وتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة من كافة الوزارات المعنية بمنافذ الدخول.



