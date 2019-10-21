4 قوافل بيطرية لعلاج الثروة الحيوانية بقرى الشرقية والإسماعيلية

أكد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق أن كلية الطب البيطري بالجامعة تواصل تنفيذ قوافلها الطبية البيطرية بواقع 4 قوافل شهريا لمعاينة وعلاج الثروة الحيوانية بقري محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة وذلك ضمن أنشطة الكلية ودورها المتميز في خدمة المجتمع.





وأشار رئيس جامعة الزقازيق أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية بالتوازي مع قافلة طبية من كلية الطب البشري لقرية 6 بوادي الملاك محافظة الإسماعيلية حيث تم فحص مايقرب من ألف حالة من أهالي القرية في عدد من التخصصات (عظام – باطنة – جلدية وتناسلية – مخ وأعصاب – أنف وأذن ) . وتقديم العلاج اللازم بالمجان .









وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أنه قامت القافلة البيطرية بمعاينة ما يقرب من 600 حالة من الأبقار والأغنام والماعز والطيور وتقديم العلاج بالمجان للحالات المصابة بأمراض الحمي القلاعية والجلد العقدي والإصابات التناسلية، والجراحية ، فضلا عن أمراض الطيور والأرانب .





ومن ناحيته قال د. عبدالعليم فؤاد بأن الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري تنفذ 4 قوافل شهرية بقري المحافظة لرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ومواجهة الأمراض .



