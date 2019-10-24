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رياضة

تعرف على المستبعدين من قائمة الزمالك في مواجهة جينيراسيون

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:04 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الثنائي إسلام جابر ومحمد عنتر من قائمة الفريق لخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحي وإسلام جابر وخالد بوطيب.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال انتهى بفوز جينيراسيون بهدفين مقابل هدف.
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