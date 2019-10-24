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محافظات

مهلة 72 ساعة لتطهيرها.. تقرير يكشف تعطل صفايات المطر في كفر الشيخ

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:52 م
مهلة 72 ساعة لتطهيرها..
مهلة 72 ساعة لتطهيرها.. تقرير يكشف تعطل صفايات المطر
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محمود زيدان
كشف تقرير المتابعة الميدانية بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود تقاعس عدد من المسئولين في أعمال تطهير صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي، وبعضها بدون تغطية ما يعرض أرواح المواطنين للخطر، الأمر الذي أدى إلى استياء الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الذي كلف بتلافي هذه الملاحظات خلال 72 ساعة فقط.

وتبين من خلال التقرير، أنه بالمرور علي شوارع عبد الهادي راضي بداية من الدوران حتي إدارة مرور كفر الشيخ، وشارع النبوي المهندس، وشارع ابراهيم المغازي، أن معظم صفايات المطر بشارع عبد الهادي راضي لا تعمل، حيث إن بعضها مردوم، ولم يتم تطهيره، والبعض الآخر يعمل بكفاءة، وأن معظم صفايات المطر بهذا الشارع لا تعمل، كونها مردومة، ولم يتم تطهيرها، والبعض الآخر مواسير الصرف بها مسدودة، معظم صفايات المطر بشارع إبراهيم المغازي لم يتم تطهيرها، وبعض صفايات المطر بشارع النبوي لم يتم تطهيرها أيضًا.

ولم يختلف الأمر، في مدينة سيدي سالم، حيث تبين أنه جرى تطهير الصفايات بشارع 23 يوليو، وصالحة للعمل، و تطهير بعض صفايات المطر بشوارع أحمد عرابي، واحمد شوقي، ومصطفي كامل، ومنطقة البنك الأهلي، والبعض الآخر بدون أغطية ومردوم، ولم يتم تطهير صفايات المطر بشوارع كحيلو، ودشيشة، وشارع صلاح الدين، وشارع المدارس، والتنبيه والتأكيد علي مسئولي الوحدة المحلية بسرعة تطهير الصفايات، وتوفير اغطية لها.

وبحسب بيان محافظة كفر الشيخ، أنه بالمرور علي حي شمال بمدينة دسوق، تبين وجود 6 صفايات مطر فقط بشارع الشركات، والذي يبدأ من مدخل مدينة دسوق حتي كوبري البداية والذي يعد أكبر الشوارع بمدينة دسوق، شارع المستشفى العام، لا يوجد به صفايات مطر، حي مكة ومساكن المرور، وحي الشريف، ومعظم شوارع حي دحروج، لا يوجد بها صفايات مطر.

كما تبين أن تطهير صفايات المطر بالشوارع الرئيسة مثل الميدان الإبراهيمي، وشارع الغفران، وشارع الكورنيش، وشارع سعد، تلاحظ أن بعض الصفايات لم يتم تطهيرها ومردومة، وجرى التنبيه علي مسئولي الوحدة المحلية بسرعة تطهير الصفايات والتأكد من كفاءة عمل هذه الصفايات.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير لأعضاء لجنة التفتيش المالي والإداري التي جاءت برئاسة علي عبد السلام، بالمتابعة الميدانية، وعضوية كل من، سامح عطية عامر، بالتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وإيناس محمد إبراهيم، إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، مكلفًا رؤساء المدن، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير واتخاذ اللازم خلال 72 ساعة.
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