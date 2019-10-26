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مرأة

10 خفايا وأسرار.. ما لا تعرفه عن برج العقرب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
10 خفايا وأسرار ..
10 خفايا وأسرار .. ما لا تعرفه عن برج العقرب
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هاجر هانئ
يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر ويستمر حتى 22 نوفمبر، فهو من الأبراج المائية التي تتميز بطابعها الخاص، حيث قال الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، إن وراء شخصية برج العقرب الموزونة والهادئة يختبئ قلب نابض بالانفعالات والعواطف، يعمل باندفاع وبشغف وبإصرار للوصول إلى الحقيقة.

وأضاف  أحمد شاهين، أن مولود برج العقرب لا يظهر مشاعره إلى العلن رغم أن في قلبه بركانا يشتعل، وهو بارع في القيادة وإحاكة الحيل وفى العديد من المجالات المختلفة.

وكشف بعض علماء الفلك أيضا عن مجموعة من الخفايا والأسرار التى تكمن فى مواليد برج العقرب، وتمثلت فى:
- مولود برج العقرب شديد الالتزام بما يقول ويفعل.
- هناك توافق بين برج العقرب وبرج الحمل، ولكن هذا التوافق يحدث بينهما عندما يكف العقرب عن استفزاز الحمل المتهور والمندفع.
- من الصعب توافق مواليد برج العقرب مع الثور لأنهما على درجة واحدة من القوة والعناد.
- لديه رغبة دائمة في التنمية والتحسين والتطوير من نفسه.
- أكثر الأبراج غيرة دون منازع، الغيرة عندهم مخيفة وذلك لكثرة الأفكار التي تأتي في رأسهم وشدة الحب التي يتمتعون بها والعمق عندما يخوضون أي علاقة.
- يتميز مواليد برج العقرب بأنه عاطفي وشجاع، بالإضافة إلى أنه صديقا وفيا بشكل كبير ويتمتع بالعزيمة والإصرار لتحقيق ذات ويكره خيانة الأمانة أيضا.
- الغيرة والعند والعنف وأنه لا يثق بأحد بسهولة ولا يظهر مشاعره إلى العلن، تعد كل هذه الأشياء من أبرز عيوبه.
- يعشق مواليد برج العقرب اللون الأحمر والأسود.
- صبور لدرجة الصمود والصمت حتى يصل بما يريد ويرضى به بدون أي ملل أو تعب.
- شخصيته غامضة ومن المستحيل أن يقول ما بداخله غير بالمكر واللف والدوران، كما أنه غير صريح.
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