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مرأة

بفستان مخطط.. ريم البارودي تخطف الأنظار في دبى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها من دبى.

وتألقت الفنانة ريم البارودي، بإطلالة جذابة وأنيقة أبرزت أنوثتها ورشاقتها، مرتدية فستان مخطط بالألوان الصيفية يأخذ شكل الحملات.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البنى الفاتح، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.


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