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فن

رد صادم من وائل كفوري عن نيته للزواج مجددا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
وائل كافوري
وائل كافوري
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آيه عاطف
نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني، فيديو للفنان وائل كفوري من لقاء أجرته معه منذ عدة أشهر، وذلك من خلال حساب لبرنامجها "تخاريف" الذي تقدمه على شاشة قناة الـ MBC.

وقامت وفاء، بسؤال كفوري عن فكرة زواجه مجددًا بعد الانفصال عن زوجته، ورد عليها ردا صادما حيث قال: "ممكن أعمل مساكنة.. ما فيكي تعرفي حدا بعد الجواز حتى لو عملت مساكنة، الزواج مختلف تمامًا.. في الأول بتلتقي بشخص في أوقات معينة وساعات معينة، كله مظبط حاله، وبيحكي حلو وكل شي منيح بس يصير في زواج كله بيتغير".

يذكر أن طرح كافور، كليب أغنية "استشبهت فيكي" منذ 4 أشهر، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة.
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